В кизлярском храме началась панихида по погибшим прихожанам

Цветы у Свято-Георгиевского храма в Кизляре, где 18 февраля местный житель открыл стрельбу из ружья по прихожанам

Цветы у Свято-Георгиевского храма в Кизляре, где 18 февраля местный житель открыл стрельбу из ружья по прихожанам

КИЗЛЯР, 20 фев — РИА Новости. Панихида по погибшим в результате стрельбы в Прощеное воскресенье началась во вторник в храме Георгия Победоносца в дагестанском Кизляре.

Как передает корреспондент РИА Новости с жертвами трагедии пришли проститься военные, школьники, общественные деятели, руководство города во главе с мэром Александром Шуваловым, а также родственники погибших и пострадавших.

Многие пришли с цветами, траурную процессию проводит архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. После панихиды на территории храма пройдет траурный митинг, а затем похороны погибших.

При нападении на православный храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, сам нападавший был ликвидирован. По сообщению СК, теракт рассматривается в качестве одной из версий.