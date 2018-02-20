В кизлярском храме началась панихида по погибшим прихожанам

КИЗЛЯР, 20 фев — РИА Новости. Панихида по погибшим в результате стрельбы в Прощеное воскресенье началась во вторник в храме Георгия Победоносца в дагестанском Кизляре.
Многие пришли с цветами, траурную процессию проводит архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. После панихиды на территории храма пройдет траурный митинг, а затем похороны погибших.
При нападении на православный храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, сам нападавший был ликвидирован. По сообщению СК, теракт рассматривается в качестве одной из версий.