В Пензе 13 человек получили до 4,5 лет колонии за аферы с автостраховками

САРАТОВ, 19 фев — РИА Новости. Ленинский райсуд Пензы приговорил 13 участников преступной группы, на счету которой около 40 афер с выплатами по автостраховке, к лишению свободы на срок до четырех с половиной лет лишения свободы, сообщила прокуратура региона.

Суд установил, что с мая 2013 года по август 2015 года двое жителей Пензы создали организованную группу, в состав которой вошли еще 11 человек, и совершили 38 преступлений. По данным прокуратуры, члены группы инсценировали ДТП в Пензенской, Липецкой и Саратовской областях, после чего на основании ложных данных о наступлении страхового случая незаконно получили страховые выплаты по ОСАГО, причинив шести страховщикам ущерб на сумму свыше 4 миллионов рублей.

"Организаторам преступной группы суд назначил наказание в виде лишения свободы на сроки 3 года 10 месяцев и 4 года 6 месяцев. Еще трое членов группы осуждены к срокам от двух с половиной до трех с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда", — говорится в сообщении.

Согласно данным прокуратуры, остальным восьми подсудимым назначили наказание в виде условного лишения свободы на сроки от полутора до четырех лет, при этом двоих из них освободили от наказания в связи с применением акта амнистии. "В ходе рассмотрения дела подсудимыми было добровольно возмещено более 2 миллионов рублей ущерба. Оставшаяся сумма взыскана с них солидарно в пользу страховых компаний", — отметили в прокуратуре.

Суд признал фигурантов дела виновными по статье УК РФ "мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.