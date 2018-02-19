В Пензе временно расселят жильцов аварийного дома после обрушения стены

САРАТОВ, 19 фев — РИА Новости. Власти Пензы готовятся переселить жильцов многоквартирного аварийного дома, стена которого частично обрушилась, в муниципальный маневренный фонд, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.
"(Глава администрации города — ред.) Виктор Кувайцев… распорядился изучить вопрос количества и состояния свободных квартир в жилье маневренного фонда, если возникнет необходимость расселения дома", — говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что градоначальник поручил подчиненным собрать сведения о жильцах дома. "Вы должны достучаться до каждой квартиры. Нам важно понимать, сколько у нас людей. Результаты обхода должны быть известны завтра", — цитирует слова Кувайцева пресс-служба.
Ранее в мэрии сообщили, что в доме 261 жилое помещение, большинство из которых находятся в частной собственности.