В Пензе временно расселят жильцов аварийного дома после обрушения стены

САРАТОВ, 19 фев — РИА Новости. Власти Пензы готовятся переселить жильцов многоквартирного аварийного дома, стена которого частично обрушилась, в муниципальный маневренный фонд, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

Ранее в МЧС сообщили, что частичное обрушение кирпичной кладки торцевой стены на площади в полтора квадратных метра произошло 16 февраля на уровне четвертого этажа в пятиэтажном аварийном доме в Пензе на улице Кулибина, 10. Никто не пострадал. Прокуратура потребовала незамедлительно расселить дом и ограничить к нему доступ. После обследования конструкций дома власти города ввели режим повышенной готовности на его территории.

"(Глава администрации города — ред.) Виктор Кувайцев… распорядился изучить вопрос количества и состояния свободных квартир в жилье маневренного фонда, если возникнет необходимость расселения дома", — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что градоначальник поручил подчиненным собрать сведения о жильцах дома. "Вы должны достучаться до каждой квартиры. Нам важно понимать, сколько у нас людей. Результаты обхода должны быть известны завтра", — цитирует слова Кувайцева пресс-служба.

Ранее в мэрии сообщили, что в доме 261 жилое помещение, большинство из которых находятся в частной собственности.