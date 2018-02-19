Помощник главы Якутии после инцидента в самолете проверился на алкоголь

ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Глава Якутии Егор Борисов и его спутники при инциденте в самолете "Аэрофлота" не имели пакетов из Duty Free, как заявляли в авиакомпании, а его помощник после этого сам прошел освидетельствование на алкогольное опьянение, сказал РИА Новости представитель администрации главы и правительства республики Роман Мандзяк.

Ранее в каналах в Telegram появилась фотография документа, из которого следовало, что рейс SU 1750 Москва — Якутск вылетел в аэропорт назначения в 20:31 вместо 18:50 по расписанию из-за инцидента с главой Якутии, который якобы не подчинился законным требованиям экипажа и угрожал командиру воздушного судна увольнением. В "Аэрофлоте" рассказали, что пассажиры пришли на посадку последними с большим количеством пакетов Duty Free и ручной клади, отказались предъявить посадочные талоны, а помощник главы республики Евгений Шигапов якобы попытался проникнуть в кабину пилотов. Как утверждалось, из-за агрессивного поведения в итоге Шигапов был снят с рейса.

Позже власти Якутии сообщили, что никаких угроз и попыток звонить руководству Минтранса, Росавиации или администрации президента РФ со стороны Борисова не было. Сам Борисов заявил, что рассматривает возможность подготовить исковое заявление из-за неподобающего поведения бортпроводников "Аэрофлота", которые, по его словам, забыли передать посадочные талоны.

Представитель администрации главы и правительства Якутии отверг данные "Аэрофлота", сказав РИА Новости, что "у пассажиров не было с собой ни одного пакета с надписью Duty free". По его словам, в сообщении "Аэрофлота" власти региона видят "недостоверную информацию".

"Добавлю, что помощник главы Якутии Евгений Шигапов по собственной инициативе прошел освидетельствование на алкогольное опьянение, чтобы не допустить никаких инсинуаций в эту сторону", — заявил Мандзяк.

Он отметил, что помощник главы Якутии "необоснованно" просидел 8 часов в отделении полиции.