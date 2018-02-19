На Ямале при пожаре в жилом доме погиб один человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 фев — РИА Новости. Спасатели нашли тело мужчины на месте пожара в деревянном многоквартирном доме в городе Ноябрьске (ЯНАО), сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.

Вечером в понедельник в ведомстве рассказали о пожаре в двухэтажном доме, из которого были эвакуированы 15 человек. На тушение огня на площади 500 квадратных метров спасателям потребовалось около полутора часа.

"На месте пожара найдено тело мужчины без признаков жизни, причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", — рассказал собеседник агентства.

Ранее в управлении МЧС сообщали, что после пожара в больницу был госпитализирован мужчина, предполагается, что у него перелом лодыжки. В свою очередь газета "Красный Север", ссылаясь на данные городской станции скорой помощи, заявила о еще двух пострадавших, которые получили ожоги. О том, что пострадавших в общей сложности трое, заявляет и местное информагентство N24.

Следователи начали проверку по факту пожара. Специалисты регионального следственного управления СК РФ, как говорится в сообщении ведомства, уже установили, что выгоревшая квартира, где обнаружено тело мужчины, является очагом пожара. Назначен ряд криминалистических экспертиз, устанавливается причина пожара, а также личность погибшего.

Крупные пожары в деревянных многоквартирных домах на Ямале случаются регулярно. Так, в начале прошлой недели огонь полностью уничтожил деревянный дом в городе Тарко-Сале, в результате чего погибли два человека. В нем проживали 85 человек, большинство из них были вынуждены расселиться у знакомых и родственников. Кроме того, в конце января из-за пожара лишились крова 24 семьи из ямальского поселка Пангоды.