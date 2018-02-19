"Был тихим, пока не отпустил бороду": истории участников побоища в Кизляре

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Андрей Григорьев. Домашний парень, который помогал родителям заниматься скотоводством и готовился к свадьбе, — еще несколько месяцев назад напавший на церковь в Кизляре Халил Халилов вел довольно скромный образ жизни. Однако, по словам родственников, в последнее время молодой человек сильно изменился и часто посещал какую-то религиозную общину. Отрастил бороду, обзавелся огнестрельным оружием. О том, чем раньше занимался кизлярский стрелок и кем были погибшие, — в материале РИА Новости.

Прощеное воскресенье

Трагедия произошла 18 февраля. Около четырех часов вечера жители Кизляра, пришедшие на службу в храм Георгия Победоносца, услышали выстрелы и женские крики. "К церкви приблизился человек с двуствольным ружьем. В нескольких метрах от храма он открыл огонь по тем, кто выходил со службы, — рассказал РИА Новости житель Кизляра Роман. — Первыми жертвами стали две пожилые прихожанки, направлявшиеся к машине".

Затем, по словам очевидцев, путь стрелку преградила женщина, по выходным просившая милостыню возле стен храма. "Она бросилась на него, но практически сразу была застрелена, — продолжает Роман. — Благодаря ее решимости, возможно, удалось избежать более многочисленных жертв". Кровавая драма могла продолжиться и в самом храме, где в тот момент находилось несколько сотен человек, — убийца уже двинулся туда, но попасть внутрь не смог. Люди успели изнутри закрыть двери на замок и вызвать полицию.

"Поехал выдернуть зуб"

В считаные минуты к месту происшествия подъехали сотрудники правоохранительных органов. Завязалась перестрелка, преступника ликвидировали. Всего в результате инцидента погибли пять человек, четверо получили ранения. По словам врачей, состояние двух женщин оценивается как тяжелое. Среди пострадавших — боец Росгвардии и полицейский. С ранениями в ноги они доставлены в травматологию.

Возбуждены два уголовных дела по статьям "Убийство двух и более лиц", а также "Покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Сейчас Следственный комитет устанавливает мотивы преступления, отрабатывая несколько версий — вплоть до теракта.

Как рассказали РИА Новости местные, на церковь напал 22-летний Халил Халилов. Известно, что он родился в селе Кидеро Сунтинского района, откуда вместе с родителями перебрался в село Рассвет Тарумовского района. Временами наведывался в Кизляр. "Его мама с папой всю жизнь занимались скотоводством, они и сейчас живут на ферме, — рассказал РИА Новости дядя Халилова Ахмед. — Халил им тоже всегда помогал, можно сказать, что это было его основное занятие".

© СК РФ Стоп-кадр с камеры видеонаблюдения у храма в Кизляре, на который было совершено нападение 18 февраля 2018 © СК РФ Стоп-кадр с камеры видеонаблюдения у храма в Кизляре, на который было совершено нападение 18 февраля 2018

По словам Ахмеда, он не замечал за племянником увлеченности радикальным исламом. И все же был тревожный сигнал. "Последний раз я видел Халила два месяца назад и очень удивился — он отрастил бороду. Я еще сказал ему, что с этой бородой он похож на горного козла, — продолжает родственник Халилова. — Племянник вроде бы общался с какой-то мусульманской общиной в Кизляре, но вряд ли это были экстремисты. У меня есть знакомые в правоохранительных органах — они сказали, что Халил не числился ни в каких бандформированиях".

Как утверждает Ахмед, воскресенье Халилов провел дома. "Потом он сказал родителям, что поедет в Кизляр выдернуть зуб, а сам отправился стрелять в людей, — резюмирует родственник убийцы. — Я не знаю, что ему в голову ударило, он всегда был тихим и скромным парнем. В прошлом году его засватали, в этом должны были сыграть свадьбу. У него и ружья-то никогда не было. Непонятно, где он его взял".

Заслуженный врач и труженик тыла

Позже ответственность за массовое убийство у храма взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Об этом сообщила организация SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов. Однако доказательств своей причастности к этому преступлению ИГ* пока не предоставило.

В числе погибших — заслуженный врач Республики Дагестан 70-летняя Людмила Щербакова. "Бабушка всю жизнь проработала кардиологом-реаниматологом, — рассказал РИА Новости внук убитой Егор. — Она была очень доброй и отзывчивой". Коллеги сообщили, что Щербакова с 1975 года трудилась в городской поликлинике, затем перешла в районную. Кроме того, она заведовала всеми фельдшерскими пунктами района.

© Фото предоставлено коллегами погибших Людмила Щербакова © Фото предоставлено коллегами погибших Людмила Щербакова

Вместе с Щербаковой погибла ее близкая подруга Вера Маргунова. Тоже пенсионерка, председатель Совета ветеранов войны, труда и тружеников тыла Кизлярского района. "Вера Гавриловна была очень добрая, ответственная. Многие воспринимали ее как вторую маму. К ней можно было прийти за советом. Она никогда никому не отказывала в помощи, — рассказывает РИА Новости друг семьи Ратибор Трегубов. — Она знала в лицо и поименно абсолютно всех ветеранов в районе. Если у кого-то из них возникали проблемы, то Маргунова могла походатайствовать перед администрацией".

По словам знакомых, Маргунова уже попадала под огонь боевиков. "В 1996-м боевики Радуева атаковали Кизляр и захватили заложников. Вера Гавриловна с двумя помощниками под шквальным огнем террористов вытащили с поля боя раненого в ноги солдата и отнесли его в безопасное место, — продолжает Трегубов. — В тот момент она занимала должность замглавы Кизлярского района. Ее предупреждали, что не надо лезть под пули. Однако сидеть сложа руки Вера Гавриловна просто не могла".

© Фото предоставлено коллегами погибших Вера Маргунова © Фото предоставлено коллегами погибших Вера Маргунова

Обе погибшие были верующими, регулярно посещали местную церковь. Отпевание состоялось сегодня, похороны назначены на завтра.



*Запрещенная в России террористическая группировка.