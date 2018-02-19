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Происшествия

"Был тихим, пока не отпустил бороду": истории участников побоища в Кизляре

19:0019.02.2018
(обновлено: 19:34 19.02.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЖители Кизляра принесли цветы к Свято-Георгиевскому храма, где 18 февраля мужчина открыл стрельбу из ружья по прихожанамЖители Кизляра принесли цветы к Свято-Георгиевскому храма, где 18 февраля мужчина открыл стрельбу из ружья по прихожанам
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Андрей Григорьев. Домашний парень, который помогал родителям заниматься скотоводством и готовился к свадьбе, — еще несколько месяцев назад напавший на церковь в Кизляре Халил Халилов вел довольно скромный образ жизни. Однако, по словам родственников, в последнее время молодой человек сильно изменился и часто посещал какую-то религиозную общину. Отрастил бороду, обзавелся огнестрельным оружием. О том, чем раньше занимался кизлярский стрелок и кем были погибшие, — в материале РИА Новости.

Прощеное воскресенье

Трагедия произошла 18 февраля. Около четырех часов вечера жители Кизляра, пришедшие на службу в храм Георгия Победоносца, услышали выстрелы и женские крики. "К церкви приблизился человек с двуствольным ружьем. В нескольких метрах от храма он открыл огонь по тем, кто выходил со службы, — рассказал РИА Новости житель Кизляра Роман. — Первыми жертвами стали две пожилые прихожанки, направлявшиеся к машине".

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЦветы у Свято-Георгиевского храма в Кизляре, где 18 февраля местный житель открыл стрельбу из ружья по прихожанам
© РИА Новости / Стрингер
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Цветы у Свято-Георгиевского храма в Кизляре, где 18 февраля местный житель открыл стрельбу из ружья по прихожанам

Затем, по словам очевидцев, путь стрелку преградила женщина, по выходным просившая милостыню возле стен храма. "Она бросилась на него, но практически сразу была застрелена, — продолжает Роман. — Благодаря ее решимости, возможно, удалось избежать более многочисленных жертв". Кровавая драма могла продолжиться и в самом храме, где в тот момент находилось несколько сотен человек, — убийца уже двинулся туда, но попасть внутрь не смог. Люди успели изнутри закрыть двери на замок и вызвать полицию.

Скорая помощь. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Скворцова поручила направить в Кизляр специалистов для помощи пострадавшим
В считаные минуты к месту происшествия подъехали сотрудники правоохранительных органов. Завязалась перестрелка, преступника ликвидировали. Всего в результате инцидента погибли пять человек, четверо получили ранения. По словам врачей, состояние двух женщин оценивается как тяжелое. Среди пострадавших — боец Росгвардии и полицейский. С ранениями в ноги они доставлены в травматологию.

"Поехал выдернуть зуб"

Возбуждены два уголовных дела по статьям "Убийство двух и более лиц", а также "Покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Сейчас Следственный комитет устанавливает мотивы преступления, отрабатывая несколько версий — вплоть до теракта.

Как рассказали РИА Новости местные, на церковь напал 22-летний Халил Халилов. Известно, что он родился в селе Кидеро Сунтинского района, откуда вместе с родителями перебрался в село Рассвет Тарумовского района. Временами наведывался в Кизляр. "Его мама с папой всю жизнь занимались скотоводством, они и сейчас живут на ферме, — рассказал РИА Новости дядя Халилова Ахмед. — Халил им тоже всегда помогал, можно сказать, что это было его основное занятие".

© СК РФСтоп-кадр с камеры видеонаблюдения у храма в Кизляре, на который было совершено нападение 18 февраля 2018
© СК РФ
Стоп-кадр с камеры видеонаблюдения у храма в Кизляре, на который было совершено нападение 18 февраля 2018

По словам Ахмеда, он не замечал за племянником увлеченности радикальным исламом. И все же был тревожный сигнал. "Последний раз я видел Халила два месяца назад и очень удивился — он отрастил бороду. Я еще сказал ему, что с этой бородой он похож на горного козла, — продолжает родственник Халилова. — Племянник вроде бы общался с какой-то мусульманской общиной в Кизляре, но вряд ли это были экстремисты. У меня есть знакомые в правоохранительных органах — они сказали, что Халил не числился ни в каких бандформированиях".

Как утверждает Ахмед, воскресенье Халилов провел дома. "Потом он сказал родителям, что поедет в Кизляр выдернуть зуб, а сам отправился стрелять в людей, — резюмирует родственник убийцы. — Я не знаю, что ему в голову ударило, он всегда был тихим и скромным парнем. В прошлом году его засватали, в этом должны были сыграть свадьбу. У него и ружья-то никогда не было. Непонятно, где он его взял".

Первый выстрел боевика в Кизляре попал на камеру видеонаблюдения
© Ruptly
Первые моменты нападения на храм в Кизляре попали на камеру слежения
Позже ответственность за массовое убийство у храма взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Об этом сообщила организация SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов. Однако доказательств своей причастности к этому преступлению ИГ* пока не предоставило.

Заслуженный врач и труженик тыла

В числе погибших — заслуженный врач Республики Дагестан 70-летняя Людмила Щербакова. "Бабушка всю жизнь проработала кардиологом-реаниматологом, — рассказал РИА Новости внук убитой Егор. — Она была очень доброй и отзывчивой". Коллеги сообщили, что Щербакова с 1975 года трудилась в городской поликлинике, затем перешла в районную. Кроме того, она заведовала всеми фельдшерскими пунктами района.

© Фото предоставлено коллегами погибшихЛюдмила Щербакова
© Фото предоставлено коллегами погибших
Людмила Щербакова

Вместе с Щербаковой погибла ее близкая подруга Вера Маргунова. Тоже пенсионерка, председатель Совета ветеранов войны, труда и тружеников тыла Кизлярского района. "Вера Гавриловна была очень добрая, ответственная. Многие воспринимали ее как вторую маму. К ней можно было прийти за советом. Она никогда никому не отказывала в помощи, — рассказывает РИА Новости друг семьи Ратибор Трегубов. — Она знала в лицо и поименно абсолютно всех ветеранов в районе. Если у кого-то из них возникали проблемы, то Маргунова могла походатайствовать перед администрацией".

По словам знакомых, Маргунова уже попадала под огонь боевиков. "В 1996-м боевики Радуева атаковали Кизляр и захватили  заложников. Вера Гавриловна с двумя помощниками под шквальным огнем террористов вытащили с поля боя раненого в ноги солдата и отнесли его в безопасное место, — продолжает Трегубов. —  В тот момент она занимала должность замглавы Кизлярского района. Ее предупреждали, что не надо лезть под пули. Однако сидеть сложа руки Вера Гавриловна просто не могла".

© Фото предоставлено коллегами погибшихВера Маргунова
© Фото предоставлено коллегами погибших
Вера Маргунова

Обе погибшие были верующими, регулярно посещали местную церковь. Отпевание состоялось сегодня, похороны назначены на завтра.


*Запрещенная в России террористическая группировка.

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