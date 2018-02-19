В Москве в детском саду произошла вспышка кишечной инфекции

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. После вспышки острой кишечной инфекции в детском саду №492 в Москве за медицинской помощью обратились 35 детей, дошкольное отделение закрыто на карантин, сообщила куратор образовательных организаций Южного округа Москвы Анна Мельникова.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что проводит эпидрасследование в детском саду N492, где у детей появились симптомы отравления, устанавливаются этиология заболевания, фактор передачи и источник инфекции, которые пока неизвестны. В столичном департаменте здравоохранения сообщали, что всего было зарегистрировано 20 случаев отравления, шесть детей были госпитализированы, пять из них остаются в больницах.

"В соответствии с предписанием Роспотребнадзора дошкольное отделение школы №492 закрыто на карантин. Все мероприятия по дезинфекции проведены. Всего за медицинской помощью обратилось 35 воспитанников, 22 из них находится на стационарном лечении. Вопрос находится на постоянном контроле департамента образования и других ведомств города", — отметила она.

Мельникова отметила, что по случаю вспышки острой кишечной инфекции у детей организована "горячая линия", телефон которой размещен на сайте школы. По ее словам, в выходные дни контрольными службами департамента образования проведена проверка действий персонала школы. Эпидемиологическое расследование проводится Роспотребнадзором совместно со структурами департамента здравоохранения.

Департамент образования также направил обращение в саморегулируемую организацию (СРО) "Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения" с просьбой провести всестороннюю комплексную проверку поставщика школьного питания.