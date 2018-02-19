Ивановского педофила приговорили к 18 годам колонии

ВОРОНЕЖ, 19 фев — РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам колонии жителя Иваново, обвиняемого в 51 эпизоде сексуального насилия над детьми и изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних в течение 20 лет, сообщило в понедельник региональное управление СК РФ.

В отношении 46-летнего жителя Иваново расследовалось дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего" и "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов". Санкции данных статей предусматривают до 20 лет лишения свободы.

"Следствием и судом установлено, на протяжении 20 лет мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в том числе не достигших 14-летнего возраста, а также использовал указанных детей в целях изготовления порнографических материалов", — говорится в сообщении.

Всего, по данным СК, был установлен 51 эпизод преступной деятельности подсудимого. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденный лишен права заниматься педагогической деятельностью на срок 15 лет", — информирует следствие.

По данным местных СМИ, речь идет о бывшем педагоге и руководителе ивановского театра магии Олеге Медкове. В марте уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Татьяна Океанская сообщала РИА Новости, что Медков попал в поле зрения следственных органов, уволился из театра, а занятия юных "волшебников" не проводятся.

Олег Медков является членом Российской ассоциации иллюзионистов, неоднократно становился призером конкурсов иллюзионистов России. В его театре занимались дети 10-12 лет.