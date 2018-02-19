Рухнувший в Пермском крае строительный кран был исправен, заявил застройщик

ПЕРМЬ, 19 фев — РИА Новости. Башенный кран, упавший на стройке жилого дома в городе Добрянка Пермского края, находился в исправном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-застройщика АО "СтройПанельКомплект".
"Кран был в исправном состоянии, прошел необходимые технические осмотры и допуски", — рассказали в АО "СтройПанельКомплект".
По данным пресс-службы компании, сейчас на участке работают технические специалисты компании, инспектор Ростехнадзора и представители прокуратуры. Для установления причины падения будет создана уполномоченная комиссия.
При падении крана повреждены несколько автомобилей. Застройщик планирует возместить ущерб владельцам транспортных средств.
"Опасные производственные объекты застрахованы, ущерб пострадавшим будет возмещен в установленном законодательством порядке", — отмечают в строительной компании.