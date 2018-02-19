Рухнувший в Пермском крае строительный кран был исправен, заявил застройщик

На месте падения крана в Добрянке. 19 февраля 2018

На месте падения крана в Добрянке. 19 февраля 2018

ПЕРМЬ, 19 фев — РИА Новости. Башенный кран, упавший на стройке жилого дома в городе Добрянка Пермского края, находился в исправном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-застройщика АО "СтройПанельКомплект".

Падение крана произошло в 13.20 по местному времени на площадке по улице Победы, 9, где ведется строительство 16-этажного жилого дома. В момент происшествия на стройке работала бригада, которая занималась демонтажом крана. В результате ЧП никто не пострадал.

"Кран был в исправном состоянии, прошел необходимые технические осмотры и допуски", — рассказали в АО "СтройПанельКомплект".

По данным пресс-службы компании, сейчас на участке работают технические специалисты компании, инспектор Ростехнадзора и представители прокуратуры. Для установления причины падения будет создана уполномоченная комиссия.

При падении крана повреждены несколько автомобилей. Застройщик планирует возместить ущерб владельцам транспортных средств.

"Опасные производственные объекты застрахованы, ущерб пострадавшим будет возмещен в установленном законодательством порядке", — отмечают в строительной компании.