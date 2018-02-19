В Кремле рассказали о ходе расследования стрельбы в Кизляре

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Силовики проверяют устроившего стрельбу у храма в дагестанском Кизляре на причастность к экстремистам, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, допускают ли в Кремле, что нападение — попытка дестабилизировать ситуацию после антикоррупционной кампании в республике.
По словам Пескова, борьба с экстремистами идет "целенаправленно и последовательно".
Стрельба в Кизляре
Нападавшим оказался 22-летний местный житель Халил Халилов. Он хотел устроить стрельбу в самом храме, но прихожанам удалось ему помешать.
Полиция ликвидировала Халилова. Возбуждено дело по статьям "Убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".