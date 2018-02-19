В Кремле рассказали о ходе расследования стрельбы в Кизляре

Стрельба на Масленице в Кизляре (42)

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Силовики проверяют устроившего стрельбу у храма в дагестанском Кизляре на причастность к экстремистам, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно, скажем так, продолжается деструктивная деятельность ряда подобных организаций, в том числе которые имеют связи и с международным терроризмом", — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, допускают ли в Кремле, что нападение — попытка дестабилизировать ситуацию после антикоррупционной кампании в республике.

По словам Пескова, борьба с экстремистами идет "целенаправленно и последовательно".

Стрельба в Кизляре

Накануне в Кизляре мужчина открыл огонь по группе людей, которые возвращались со службы из храма. Погибли пять человек, еще четыре пострадали.

Нападавшим оказался 22-летний местный житель Халил Халилов. Он хотел устроить стрельбу в самом храме, но прихожанам удалось ему помешать.

Полиция ликвидировала Халилова. Возбуждено дело по статьям "Убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".