В Оренбуржье в ДТП с микроавтобусом погиб человек

УФА, 19 фев — РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали при столкновении легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом в Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, авария произошла в понедельник 8.30 (6.30 мск) на автодороге Бугуруслан — Самара. По предварительной информации, водитель автомобиля "Лада Приора", совершая обгон автомобиля "КАМАЗ", выехал на полосу встречного движения и допустил касательное столкновение с грузовиком и лобовое столкновение с пассажирским автомобилем "Форд Транзит".

"В результате аварии пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончалась. Приехавшие на ДТП медики увезли в больницу двух человек из отечественной машины — водителя и 10-летнего ребенка, а также врачебная помощь была оказана двум пассажирам автобуса", — сообщает пресс-служба МВД Оренбургской области.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции.