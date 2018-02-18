Глава ФАДН о стрельбе в Кизляре: в Дагестане хотят расшатать стабильность

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Стрельба у церкви в Кизляре могла быть организована специально, чтобы расшатать стабильность в многонациональной Республике Дагестан, заявил РИА Новости глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.

По данным пресс-службы администрации города, в воскресенье 23-летний мужчина устроил стрельбу у собора в Кизляре, четыре человека были убиты, один скончался в больнице, еще четверо получили ранения. Нападавший был уничтожен на месте.

"Это делается именно с тем расчетом, чтобы расшатать стабильность в многонациональной республике, потому что межнациональные и межрелигиозные отношения — самая тонкая и чувствительная сфера", — сказал Баринов.

"Наша задача — не поддаваться деструктивным настроениям. Важно помнить, что подобное совершают не православные или правоверные, не люди той или иной национальности, а преступники, которых судить надо в соответствии с законодательством нашей страны. Не может и не должен целый народ, или народы, приверженцы той или иной религии отвечать за поступки тех, кого и людьми-то можно назвать с трудом", — добавил глава ФАДН.