Полиция опровергла сообщения о нападении на банк в центре Москвы

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Полиция опровергает факт нападения на банк в центре Москвы, полицейские задержали двух мужчин после ложного сообщения, заявили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по столице.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что кто-то позвонил в полицию и сообщил о нападении вооруженных людей в масках на банк на Грузинском валу.

"В 17.50 на службу "02" поступило сообщение о противоправных действиях с применением оружия в организации на Грузинском валу. Сотрудниками полиции установлено, что данное сообщение не соответствует действительности", — сказал дежурный офицер главка.

По словам представителя главка, полиция задержала двоих мужчин, которые подозреваются в ложном сообщении. Их уже доставили в отдел полиции, проводится проверка.