В Кизляре после стрельбы по толпе на Масленице завели уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено после стрельбы в дагестанском Кизляре, заявили РИА Новости в региональном управлении СК России.

"По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 (убийство) и статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что неизвестный открыл стрельбу по людям в Кизляре во время празднования масленицы. МВД Дагестана заявило о 4 убитых, 4 раненых и ликвидации нападавшего, региональный минздрав – о пяти госпитализированных после инцидента.