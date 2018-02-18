В Подмосковье завершилась поисковая операция на месте катастрофы Ан-148

Автомашины МЧС России вывозят фрагменты самолета Ан-148 с места крушения в Раменском районе. 13 февраля 2018

Автомашины МЧС России вывозят фрагменты самолета Ан-148 с места крушения в Раменском районе. 13 февраля 2018

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Поисковая часть операции на месте катастрофы самолета Ан-148 в Московской области, в результате которой погиб 71 человек, завершена, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Операция на месте крушения самолета завершена, подразделения выводятся в пункты постоянной дислокации", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего с начала работ в районе падения Ан-148 было обнаружено почти 5 тысяч обломков воздушного судна, они доставлены в ЛИИ имени Громова для изучения.

Территория, где проводились работы, передана по актам местным властям.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.