В Калуге электропоезд столкнулся с бензовозом

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Дизельный электропоезд и бензовоз столкнулись в Калуге на станции Перспективная, пострадал один человек, сообщается на сайте регионального МЧС.

"18 февраля в 10 часов 55 минут поступило сообщение о ДТП в городе Калуга, станция Перспективная. Произошло столкновение дизельного электропоезда с бензовозом. В результате ДТП есть пострадавший", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, пострадавший — водитель бензовоза. "Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение бензовоза с пассажирским поездом, в котором находились 40 человек. Отмечается, что никто из них за медицинской помощью не обращался.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия были задействованы 13 человек и 5 единиц техники, на месте работали пожарные службы регионального МЧС, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи, отмечается на сайте ведомства.