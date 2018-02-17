В Иркутской области за сутки три человека погибли при пожарах

ИРКУТСК, 17 фев — РИА Новости. Шестилетний мальчик и две пенсионерки погибли за сутки во время пожаров в Иркутской области, сообщает региональное ГУМЧС.

"Шестнадцатого февраля в поселке Мишелевке Усольского района произошел пожар в квартире 5-этажного дома, на котором погиб шестилетний ребенок", — говорится в сообщении.

В момент пожара ребенок был дома один. Предположительно, мальчик нашел зажигалку и поджег диван. На момент прибытия пожарных, которых вызвали жильцы дома, один из соседей вынес из задымленной квартиры ребенка, не подававшего признаков жизни. Известно, что погибший проживал в квартире с матерью и старшим братом.

По факту пожара проводится доследственная проверка. Причину гибели ребенка устанавливают судмедэксперты. В поселке решением комиссии по чрезвычайным ситуациям будет введен особый противопожарный режим.

Причиной возгорания частного дома в городе Усть-Илимске, где погибла 80-летняя женщина, стало короткое замыкание. Еще один пожар случился в поселке Казачинском. Его жертвой стала 82-летняя пенсионерка. Предположительно, причиной возгорания в доме стало нарушение правил безопасности.