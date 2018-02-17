Под Саратовом катавшаяся с горки девочка разбилась об дерево

САРАТОВ, 17 фев — РИА Новости. Следствие проводит проверку после гибели в субботу 11-летней девочки, врезавшейся в дерево на ледянке, сообщило управление СК по Саратовской области.

"По предварительным данным, днем 17 февраля девочка вместе с семьей отправилась кататься с горки на ледянках на окраину города Калининска. Во время одного из спусков ребенок столкнулся с деревом. От полученных травм девочка скончалась в карете скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

По данному факту следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отметили в СК.

Следователи призывают родителей заботиться о безопасности детей во время участия в разных зимних играх и развлечениях.

"К сожалению, зимние забавы зачастую травмоопасны, в связи с чем взрослым следует учитывать особенности каждой из них. Неукоснительно соблюдайте необходимые правила во время зимних игр, разъясняйте их своих детям", — говорится в сообщении.