СК возбудил новое дело после смерти девочки в детском саду в Новой Москве

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Следователи возбудили еще одно в связи с гибелью трехлетней девочки в детском саду в Новой Москве, на этот раз — о халатности, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Максимальная санкция по этой статье предусматривает семь лет лишения свободы.

ЧП произошло в детском саду №2120 "Белоснежка". По предварительным данным, утром 16 февраля воспитательница и нянечка детсада, вернувшиеся с младшей группой с прогулки, заметили отсутствие одной из воспитанниц. Они начали искать ее и обнаружили лежащей на снегу без сознания. Медики скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Некоторые СМИ написали, что воспитатели забыли девочку на прогулке и спохватились только через несколько часов. Однако куратор образовательных организаций Троицкого и Новомосковского округов Павел Карпов опроверг сообщения. По его словам, ребенок находился в группе из 25 детей под постоянным присмотром.

Первоначально следователи возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Расследование поставили на контроль в центральном аппарате СК.

Второе дело решили возбудить по результатам проверки сотрудников детского сада на на соблюдение правил по обеспечению безопасности детей, надлежащее исполнение ими своих обязанностей и на соответствие профессиональной квалификации.