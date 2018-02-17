В Пензе обрушилась стена бывшего общежития

САРАТОВ, 17 фев — РИА Новости. Стена пятиэтажного здания бывшего общежития частично обрушилась вечером в пятницу в Пензе, никто не пострадал, сообщает региональный главк МЧС.

По данным ведомства, частичное обрушение кирпичной кладки торцевой стены на площади в полтора квадратных метра произошло на уровне четвертого этажа в пятиэтажном аварийном доме в Пензе на улице Кулибина, 10. "Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Как рассказали в мэрии, в пятиэтажном доме, который прежде был общежитием, расположено 261 жилое помещение, большинство находится в собственности. В подъезде, где кладка стены имеет повреждения от первого до последнего этажа, находятся 99 жилых помещений. В мэрии отметили, что частично сквозное нарушение кирпичной кладки в стене зафиксировано в ванной на четвертом этаже.

"Жильцы установили (в ванной) стиральные машины, не подключенные к канализации, поэтому отработанная вода выливается на стены, стекает на пол, где есть отверстие для сбора воды. Эта ситуация сохраняется длительное время, в результате стены и перекрытия здания намокли, потеряли устойчивость и под действием низких температур стали разрушаться", — говорится в сообщении.

Глава администрации города Виктор Кувайцев поручил директору временно назначенной управляющей компании ограничить доступ в ванную, чтобы не допустить несчастных случаев. Градоначальник отметил "низкий уровень социальной ответственности жильцов, которые довели до критического состояния жилье, находящееся в их собственности".

"Безответственное отношение жильцов привело к тому, что здание стало разрушаться. В настоящее время опасности для людей нет, 17 февраля на место прибудут строители, которые проведут восстановительные работы. А к жильцам, которые способствуют разрушению жилого дома, будут приняты меры административной ответственности", — цитирует слова Кувайцева пресс-служба.