Следователи расследуют смерть девочки во время прогулки в детском саду

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка в детском саду в Новой Москве, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В пятницу утром воспитательница и нянечка после прогулки младшей группы заметили, что одного из детей не хватает. Когда они вернулись, то обнаружили, что девочка 2014 года рождения лежала на снегу.

Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Затем на место происшествия прибыли следователи, которые приступили к выяснению того, как в детском саду обеспечивают безопасность воспитанников. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Как отметила представитель СК, следователи могут возбудить также дело по статье о халатности.

"Биологическая смерть"

Как рассказали в столичной школе №2120, в ведении которой находится детский сад, где умерла девочка, меры в отношении воспитателей будут приняты по итогам следственных действий.

Директор школы Алла Шурухина также заявила, что инцидент, вероятно, произошел в результате биологической смерти.

"Пока по той информации, что имеется, мы думаем, что это была биологическая смерть", — сказала она.

Куратор образовательных организаций Троицкого и Новомосковского округов Павел Карпов, в свою очередь, опроверг сообщения о том, что воспитатели детсада забыли девочку во время прогулки.

Он также отметил, что принимаются необходимые меры для изучения всех обстоятельств инцидента.

Карпов сообщил, что директор школы Алла Шурухина рассказала ему, что "ребенок находился на прогулке в группе из 25 детей под постоянным присмотром двух воспитателей" и "девочке стало плохо"

"Незамедлительно была вызвана скорая помощь, а также оказаны первичные реанимационные действия. К несчастью, девочку не удалось спасти", — подчеркнул куратор.

Руководитель столичного департамента образования Исаак Калина, в свою очередь, отметил, что выводы о причинах инцидента будут сделаны только по завершении расследования.