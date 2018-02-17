РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Деньги карман жгут: самые известные советские щипачи

08:0017.02.2018
(обновлено: 08:17 17.02.2018)
011440
© Фото : Одесская киностудия (1979)Кадр из фильма Место встречи изменить нельзяКадр из фильма Место встречи изменить нельзя
© Фото : Одесская киностудия (1979)

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Андрей Григорьев. "Кофелек, кофелек… какой кофелек?" — у Кирпича из легендарного фильма "Место встречи изменить нельзя" был вполне реальный прототип. Карманные кражи всегда считались высшим пилотажем воровского мастерства, и щипачи, как правило, были известными криминальными авторитетами. О самых ловких карманниках прошлого — в материале РИА Новости.

Александр Кочев

Родился в 1919 году в Приморском крае. Кличка — Вася Корж. Промышлял карманными кражами с раннего детства и первую судимость заработал еще в подростковом возрасте. На зоне получил статус вора в законе, был смотрящим сразу за несколькими колониями. По всем спорным вопросам заключенные обращались только к нему. Вася Корж провел в лагерях больше половины своей жизни, периодически совершая побеги. Кочев не имел никакой собственности, жил очень скромно, всю "прибыль" отдавал в общак. И до конца своих дней был ярым противником убийств, пытаясь разрешать все конфликты мирным путем.

© Фото : ИА "Прайм Крайм"Александр Кочев (Вася Корж)
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
Александр Кочев (Вася Корж)

В последние годы жизни уже не вставал с кровати — здоровье было подорвано в лагерях. Однако к нему продолжали приезжать за советом криминальные авторитеты со всей страны. Кочеву предлагали дорогостоящее лечение за границей — отказался. Умер в 1996-м в Харькове в возрасте 78 лет.

Владимир Савоськин

Родился в Москве в 1937-м в интеллигентной семье. Кличка — Савоська. Когда ему было шесть лет, родители погибли в автокатастрофе. Савоськин скитался по вокзалам, где его и заметили представители криминального мира. Воровское ремесло пришлось по душе сироте — он лихо потрошил карманы и сумки зазевавшихся пассажиров. Причем делал это без помощи бритв или ножей, полагаясь только на ловкость рук.

© Фото : ИА "Прайм Крайм"Владимир Савоськин (Савоська)
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
Владимир Савоськин (Савоська)

В 1950-е он уже вор в законе. В общей сложности отсидел 30 лет. Считался одним из самых авторитетных "законников". Но, несмотря на свой статус и солидный капитал, на воле периодически все равно продолжал заниматься любимым делом — кражами. Щипал карманы, даже выезжая на отдых за границу. Умер в 2001-м от сердечного приступа в возрасте 63 лет.

Александр Прокофьев

Родился в 1929-м в Москве. Кличка — Саша Шорин. Воровал с детства. "Работал" в трамваях и на вокзалах. Во время очередного срока получил статус вора в законе. Примечательно, что в молодости его напарником был Владимир Савоськин. Впоследствии оба щипача стали не только друзьями, но и лидерами криминального мира. В преступной среде Шорин снискал репутацию высококлассного переговорщика, участвовал в разрешении самых сложных конфликтов.

© Фото : ИА "Прайм Крайм"Александр Прокофьев (Саша Шорин)
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
Александр Прокофьев (Саша Шорин)

Умер в 2003-м в московской больнице от онкологии. Зная его приверженность к аскетичному образу жизни, братва не стала устраивать пышных похорон. Именно Шорин послужил прототипом карманника по кличке Кирпич, которого сыграл Станислав Садальский.

Павел Захаров

Родился в 1939-м в Москве. Кличка — Паша Циркуль. Воровал с юности и в 19 лет получил первый срок. В колонии Захаров отрицал все установленные администрацией порядки и постоянно вступал в конфликты. Криминальные авторитеты оценили непокорность и жесткий характер молодого вора: вскоре Пашу Циркуля "короновали". Через три года он по амнистии оказался на свободе, но всего на год — в 1961-м его вновь осудили за кражу. Выйдя из тюрьмы, принялся осваивать новые виды преступной деятельности — мошенничество и наркоторговлю.

© Фото : ИА "Прайм Крайм"Павел Захаров (Паша-Цируль)
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
Павел Захаров (Паша-Цируль)

В лихие 1990-е возглавлял несколько преступных группировок. Однако следователям все-таки удалось прижать криминального авторитета к стенке за торговлю наркотиками. До суда он не дожил: скончался в камере СИЗО "Матросская тишина" в 1997-м от острой сердечной недостаточности. Ему было 57 лет.

Андрей Курдяев

Родился в 1962-м в Киеве в семье известного циркача. Отец с раннего детства обучал сына секретам своей профессии, но на одном из выступлений сломал позвоночник. С тех пор семьей 12-летнему Андрею стала уличная шпана. Цирковые навыки очень пригодились в карманных кражах. После ареста одного из подельников перебрался в Москву, где завязал роман с дочерью крупного советского чиновника. Благодаря своей возлюбленной, посещал дорогие рестораны, где легко обчищал карманы богатых клиентов. В 1981-м на одном светском приеме стащил у дочери генсека ЦК КПСС Галины Брежневой бриллиантовую брошь. Эту кражу заметил другой вор, тоже "работавший" на мероприятии. Курдяев зарезал ненужного свидетеля.

© кадр из программы "Следствие вели..." телеканала НТВ Андрей Курдяев
© кадр из программы "Следствие вели..." телеканала НТВ
Андрей Курдяев

Оперативники быстро вышли на след карманника и устроили засаду возле дома его любовницы. Через несколько дней они обратили внимание на подозрительную женщину, маячившую возле подъезда. Это и был переодетый щипач. В ходе задержания он оказал сопротивление, ранив ножом одного из милиционеров. На допросах все отрицал. Добиться от него признания следователям так и не удалось — через несколько недель карманника нашли повешенным в камере "Бутырки". До сих пор неизвестно, выполнял Курдяев чей-то заказ или обчистил Брежневу по собственному желанию.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена