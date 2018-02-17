Деньги карман жгут: самые известные советские щипачи

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Андрей Григорьев. "Кофелек, кофелек… какой кофелек?" — у Кирпича из легендарного фильма "Место встречи изменить нельзя" был вполне реальный прототип. Карманные кражи всегда считались высшим пилотажем воровского мастерства, и щипачи, как правило, были известными криминальными авторитетами. О самых ловких карманниках прошлого — в материале РИА Новости.

Александр Кочев

Родился в 1919 году в Приморском крае. Кличка — Вася Корж. Промышлял карманными кражами с раннего детства и первую судимость заработал еще в подростковом возрасте. На зоне получил статус вора в законе, был смотрящим сразу за несколькими колониями. По всем спорным вопросам заключенные обращались только к нему. Вася Корж провел в лагерях больше половины своей жизни, периодически совершая побеги. Кочев не имел никакой собственности, жил очень скромно, всю "прибыль" отдавал в общак. И до конца своих дней был ярым противником убийств, пытаясь разрешать все конфликты мирным путем.

В последние годы жизни уже не вставал с кровати — здоровье было подорвано в лагерях. Однако к нему продолжали приезжать за советом криминальные авторитеты со всей страны. Кочеву предлагали дорогостоящее лечение за границей — отказался. Умер в 1996-м в Харькове в возрасте 78 лет.

Владимир Савоськин

Родился в Москве в 1937-м в интеллигентной семье. Кличка — Савоська. Когда ему было шесть лет, родители погибли в автокатастрофе. Савоськин скитался по вокзалам, где его и заметили представители криминального мира. Воровское ремесло пришлось по душе сироте — он лихо потрошил карманы и сумки зазевавшихся пассажиров. Причем делал это без помощи бритв или ножей, полагаясь только на ловкость рук.

В 1950-е он уже вор в законе. В общей сложности отсидел 30 лет. Считался одним из самых авторитетных "законников". Но, несмотря на свой статус и солидный капитал, на воле периодически все равно продолжал заниматься любимым делом — кражами. Щипал карманы, даже выезжая на отдых за границу. Умер в 2001-м от сердечного приступа в возрасте 63 лет.

Александр Прокофьев

Родился в 1929-м в Москве. Кличка — Саша Шорин. Воровал с детства. "Работал" в трамваях и на вокзалах. Во время очередного срока получил статус вора в законе. Примечательно, что в молодости его напарником был Владимир Савоськин. Впоследствии оба щипача стали не только друзьями, но и лидерами криминального мира. В преступной среде Шорин снискал репутацию высококлассного переговорщика, участвовал в разрешении самых сложных конфликтов.

Умер в 2003-м в московской больнице от онкологии. Зная его приверженность к аскетичному образу жизни, братва не стала устраивать пышных похорон. Именно Шорин послужил прототипом карманника по кличке Кирпич, которого сыграл Станислав Садальский.

Павел Захаров

Родился в 1939-м в Москве. Кличка — Паша Циркуль. Воровал с юности и в 19 лет получил первый срок. В колонии Захаров отрицал все установленные администрацией порядки и постоянно вступал в конфликты. Криминальные авторитеты оценили непокорность и жесткий характер молодого вора: вскоре Пашу Циркуля "короновали". Через три года он по амнистии оказался на свободе, но всего на год — в 1961-м его вновь осудили за кражу. Выйдя из тюрьмы, принялся осваивать новые виды преступной деятельности — мошенничество и наркоторговлю.

В лихие 1990-е возглавлял несколько преступных группировок. Однако следователям все-таки удалось прижать криминального авторитета к стенке за торговлю наркотиками. До суда он не дожил: скончался в камере СИЗО "Матросская тишина" в 1997-м от острой сердечной недостаточности. Ему было 57 лет.

Андрей Курдяев

Родился в 1962-м в Киеве в семье известного циркача. Отец с раннего детства обучал сына секретам своей профессии, но на одном из выступлений сломал позвоночник. С тех пор семьей 12-летнему Андрею стала уличная шпана. Цирковые навыки очень пригодились в карманных кражах. После ареста одного из подельников перебрался в Москву, где завязал роман с дочерью крупного советского чиновника. Благодаря своей возлюбленной, посещал дорогие рестораны, где легко обчищал карманы богатых клиентов. В 1981-м на одном светском приеме стащил у дочери генсека ЦК КПСС Галины Брежневой бриллиантовую брошь. Эту кражу заметил другой вор, тоже "работавший" на мероприятии. Курдяев зарезал ненужного свидетеля.

Оперативники быстро вышли на след карманника и устроили засаду возле дома его любовницы. Через несколько дней они обратили внимание на подозрительную женщину, маячившую возле подъезда. Это и был переодетый щипач. В ходе задержания он оказал сопротивление, ранив ножом одного из милиционеров. На допросах все отрицал. Добиться от него признания следователям так и не удалось — через несколько недель карманника нашли повешенным в камере "Бутырки". До сих пор неизвестно, выполнял Курдяев чей-то заказ или обчистил Брежневу по собственному желанию.