Изъятое имущество полковника Захарченко пока не передано в Росимущество

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Изъятое по решению суда имущество полковника Дмитрия Захарченко пока не передано в Росимущество, заявил глава ведомства Дмитрий Пристансков.

В минувшем декабре Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество бывшего борца с коррупцией и его семьи на многие миллиарды рублей. Речь идет не только о наличности почти на 9 миллиардов рублей, найденной в квартире сестры Захарченко, но и о 23 квартирах и машино-местах в Москве, а также элитных автомобилях. Защита полковника расценивала намерение отобрать у него имущество до приговора по делу о коррупции как "правовой беспредел" и впоследствии обжаловала это решение. Апелляционная инстанция жалобу еще не рассмотрела.

"На настоящий момент, по моей информации, имущество полковника Захарченко не передано Росимуществу", — сообщил он в интервью телеканалу РБК в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, имущество будет получено. "Получаем от Федеральной службы судебных приставов и уже выставляем на реализацию", — рассказал Пристансков.

"Будем ждать. Как только получим, сразу продадим", — добавил он.