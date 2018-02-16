В Югре экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 фев — РИА Новости. Борт авиакомпании "ЮТэйр", следовавший из Москвы в Сургут, вынужденно сел в Ханты-Мансийске, так как одному из пассажиров стало плохо, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

"Рейс UT295 Москва-Сургут совершил посадку в Ханты-Мансийске из-за плохого самочувствия пассажира", — заявили в пресс-службе, не уточнив подробностей произошедшего.

Согласно информации онлайн-табло воздушной гавани Сургута, рейс из Внуково прибыл в пункт назначения в 16.56 по местному времени (14.56 мск).