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Происшествия

Прокуроры попросили увеличить наказание для экс-сенатора Цыбко

14:3716.02.2018
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкКонстантин Цыбко. Архивное фотоКонстантин Цыбко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — РИА Новости. Прокуроры в прениях в Челябинском облсуде в пятницу попросили суд изменить наказание бывшему сенатору Константину Цыбко, осужденному на 9 лет колонии и обжаловавшему этот приговор, и назначить 14 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба облсуда.

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© РИА Новости / Андрей Стенин
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Суд города Озерска Челябинской области 3 августа 2017 года приговорил Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей. Экс-сенатор, который был признан виновным в двух эпизодах получения взятки на сумму 21 миллион рублей вместо инкриминируемых 27,5 миллиона рублей, подал апелляцию. В конце октября Челябинский облсуд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты и самого Цыбко на решение горсуда, экс-сенатор участвует в заседаниях по видеосвязи.

"Сегодня сторона обвинения закончила выступать в прениях. Прокуроры просили суд отменить приговор Озерского городского суда и вынести новый обвинительный приговор… Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в колонии строгого режима, со штрафом 500 миллионов рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 3 года", — говорится в сообщении.

Пачка денег. Архивное фото
© Fotolia / SemA
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Прокуроры просят включить в объем обвинения эпизоды получения частей взятки от 3 декабря 2011 года и от 27 декабря 2011 года, уточняется в сообщении.

Следующее заседание назначено на 27 февраля на 10.00 (08.00 мск), в прениях будет выступать сторона защиты, добавляет пресс-служба.

По версии следствия, будучи представителем заксобрания Челябинской области в Совете Федерации, Цыбко использовал авторитет и значимость своей должности для назначения на пост главы администрации Озерского городского округа Челябинской области своего знакомого. За оказанную услугу он получил не менее 17,5 миллиона рублей, считает следствие.

Деньги в конверте. Архивное фото
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По версии следствия, в феврале-апреле 2011 года Цыбко, кроме того, лично и через посредников получил взятку 10 миллионов рублей от одного из предпринимателей за покровительство. Следствие добавляет, что в его интересах сенатор неоднократно обращался к должностным лицам правительства Челябинской области и администрации Озерска с предложениями реализовывать проекты строительства жилья и объектов инфраструктуры, оказывать населению транспортные и информационные услуги через фирмы, подконтрольные бизнесмену. В ходе производства по делу был наложен арест на имущество Цыбко и его близких. Как уточнила пресс-служба облсуда, приговором Озерского горсуда от 3 августа 2016 года арест с имущества был снят.

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