Прокуроры попросили увеличить наказание для экс-сенатора Цыбко

ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — РИА Новости. Прокуроры в прениях в Челябинском облсуде в пятницу попросили суд изменить наказание бывшему сенатору Константину Цыбко, осужденному на 9 лет колонии и обжаловавшему этот приговор, и назначить 14 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба облсуда.

Суд города Озерска Челябинской области 3 августа 2017 года приговорил Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей. Экс-сенатор, который был признан виновным в двух эпизодах получения взятки на сумму 21 миллион рублей вместо инкриминируемых 27,5 миллиона рублей, подал апелляцию. В конце октября Челябинский облсуд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты и самого Цыбко на решение горсуда, экс-сенатор участвует в заседаниях по видеосвязи.

"Сегодня сторона обвинения закончила выступать в прениях. Прокуроры просили суд отменить приговор Озерского городского суда и вынести новый обвинительный приговор… Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в колонии строгого режима, со штрафом 500 миллионов рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 3 года", — говорится в сообщении.

Прокуроры просят включить в объем обвинения эпизоды получения частей взятки от 3 декабря 2011 года и от 27 декабря 2011 года, уточняется в сообщении.

Следующее заседание назначено на 27 февраля на 10.00 (08.00 мск), в прениях будет выступать сторона защиты, добавляет пресс-служба.

По версии следствия, будучи представителем заксобрания Челябинской области в Совете Федерации, Цыбко использовал авторитет и значимость своей должности для назначения на пост главы администрации Озерского городского округа Челябинской области своего знакомого. За оказанную услугу он получил не менее 17,5 миллиона рублей, считает следствие.

По версии следствия, в феврале-апреле 2011 года Цыбко, кроме того, лично и через посредников получил взятку 10 миллионов рублей от одного из предпринимателей за покровительство. Следствие добавляет, что в его интересах сенатор неоднократно обращался к должностным лицам правительства Челябинской области и администрации Озерска с предложениями реализовывать проекты строительства жилья и объектов инфраструктуры, оказывать населению транспортные и информационные услуги через фирмы, подконтрольные бизнесмену. В ходе производства по делу был наложен арест на имущество Цыбко и его близких. Как уточнила пресс-служба облсуда, приговором Озерского горсуда от 3 августа 2016 года арест с имущества был снят.