В Дагестане бродячие собаки насмерть загрызли ребенка

МАХАЧКАЛА, 16 фев — РИА Новости. В Дагестане погиб четырехлетний мальчик, предположительно, после нападения бродячих собак. Об этом сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления республиканского СК Расул Темирбеков.

В четверг около 19:00 мск ребенок, оставшись на некоторое время без присмотра взрослых, вышел за ворота дома и пропал. После нескольких часов поиска родители обратились в полицию. Примерно в 23:30 мск тело мальчика нашли в 800 метрах от дома, на нем были множественные рваные раны.

"Смерть ребенка могла наступить от укусов в результате нападения собак", — рассказал собеседник агентства.

Для установления точной причины произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.