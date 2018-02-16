В Омске школьница случайно выстрелила в одноклассника на уроке ОБЖ

НОВОСИБИРСК, 16 фев – РИА Новости. Школьница в Омске во время занятий по стрельбе случайно выстрелила из пневматического ружья в одноклассника, мальчик получил рваную рану кисти.

"Во время занятий по стрельбе при перезарядке воздушного ружья непроизвольный выстрел произвела девочка 2002 года рождения в мальчика 2001 года рождения. В результате у него рваная рана кисти, причинен легкий вред здоровью. По данному факту проводится проверка", — рассказал РИА Новости представитель УМВД по Омской области.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что инцидент произошел в минувший четверг во время урока по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в одной из школ города. Жизни и здоровью школьника ничего не угрожает.

В мэрии Омска уточнили, что инцидент произошел в спортзале школы при подготовке к окружным соревнованиям по пулевой стрельбе из пневматической винтовки команды, состоящей из шести учеников 9-10 классов и учителя физической культуры. Перед занятием был проведен инструктаж по технике безопасности с учениками с ознакомлением под подпись.

"Ученик 10 класса, произведя свои выстрелы и положив винтовку на стол, передал очередь ученице девятого класса. После чего девушка произвела первый выстрел в мишень и начала подготовку винтовки ко второму выстрелу (все обучающиеся производили по два выстрела в мишень). В момент защелкивания затвора произошел хлопок. В это же время ученик 10 класса, находясь на расстоянии около трех метров от стрелявшей девушки, указывал правой рукой в сторону мишени, обсуждая с учителем точность выстрела в мишень. Далее он обнаружил на правой руке кровь и при этом ничего не почувствовал", — рассказал представитель городской администрации.

После инцидента учитель вывел всех учащихся из спортзала, закрыл его на ключ и отвел пострадавшего в медицинский кабинет. Была вызвана скорая помощь и родители, в больнице мальчику оказали помощь. В мэрии отметили, что в отделе полиции опросили всех участников несчастного случая. Родители пострадавшего претензий к девушке, администрации школы и учителю не имеют.