В Уфе накажут родителей школьников, оскорблявших одноклассницу в соцсетях

УФА, 16 фев — РИА Новости. Родителей накажут за инцидент в уфимской школе, где школьники выложили фотографию одноклассницы в социальных сетях с оскорбительными комментариями, сообщает управление МВД по Башкирии.

По данным ведомства, в полицию города поступило заявление от жительницы микрорайона Шакша, которая попросила разобраться в конфликте между ее дочерью и одноклассниками.

"По предварительным данным, учащиеся девятого класса школы №131 города Уфы разместили в социальных сетях недостоверную информацию о дочери заявительницы. Личности этих учащихся установлены, однако в отношении них уголовного дела о клевете не будет, потому что пятнадцатилетние подростки не подлежат уголовной ответственности из-за возраста. В отношении их родителей возбуждены административные дела", — информирует МВД.

Материалы по делу о "неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних" рассмотрит Калининский районный суд Уфы.

ГТРК "Башкортостан" сообщает, что подростки выложили в соцсетях фотографию девочки и подписали, что она заражена сифилисом. В комментариях к фотографии одноклассники устроили девочке психологическую травлю.