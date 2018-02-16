В Химках загорелось крупное офисное здание

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В подмосковных Химках загорелось офисное здание. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Информация о пожаре поступила в пятницу утром. Загорелась кровля трехэтажного офисного строения на Вашутинском шоссе.
Площадь пожара уже достигла двух тысяч квадратных метров. Ему присвоили повышенный ранг опасности — второй. На месте происшествия работают более 60 человек и 19 единиц техники.
По предварительным данным, никто не пострадал.
В 09:17 мск пожар локализовали. Позднее спасатели рассказали, что частично обрушился металлический каркас здания. На место ЧП готов вылететь вертолет спасателей Ми-8.
На месте работает лаборатория для замеров уровня предельно-допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе.