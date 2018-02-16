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Происшествия

Во Владивостоке загорелся противолодочный корабль "Маршал Шапошников"

04:4016.02.2018
(обновлено: 06:49 16.02.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПроводы БПК Маршал Шапошников с отрядом кораблей в Аденский заливПроводы БПК Маршал Шапошников с отрядом кораблей в Аденский залив
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев — РИА Новости. Пожар произошел на корабле Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" в порту Владивостока, сообщили в экстренных службах региона.

Учения кораблей Тихоокеанского флота России. Архив
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Мы помогаем тушить в рамках взаимодействия", — рассказали в краевом управлении МЧС

Местные Instagram-паблики размещают видео с причала во Владивостоке, где собрались военные и местные жители, с корабля идет густой дым. По данным РИА "Восток-Медиа", очаг возгорания располагался в машинном отделении корабля, который находится на ремонте у причальной стенки "Дальзавода".

В Морском спасательно-координационном центре "Владивосток" рассказали, что пострадавших в результате пожара нет, экипаж корабля эвакуирован.

БПК Адмирал Виноградов. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Представитель Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) сообщил, что возгорание на "Маршале Шапошникове" локализовано. "Площадь пожара незначительная — возгорание произошло в нескольких помещениях в надстройке. Но важных узлов и технических приборов сейчас на корабле нет, поэтому серьезного ущерба нет", — сказал собеседник. По его словам, корабль стоит на заводе на модернизации, с него снято все оборудование. "Предварительно, загорелась изоляция или обшивка. Виновника установит проверка", — добавил представитель ДЦСС.

Позднее в ДЦСС сообщили, что пожар потушен, идет осмотр помещений корабля.

В пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ, в свою очередь, рассказали, что пожар на "Маршале Шапошникове" возник во время сварочных работ. При этом там отметили, что ущерб от возгорания незначителен, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" заложен в 1983 году на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Его спустили на воду в январе 1985 года. С 1986 года он находится в составе Тихоокеанского флота. В 2016 году корабль встал на ремонт и модернизацию на "Дальзаводе". На него должны установить противокорабельный ракетный комплекс "Уран", а также универсальную систему управления огнём корабельной артиллерии "Багира".

 

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Макошин
И почему я не удивлён.
04:44
16.02.2018
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