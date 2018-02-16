ВЛАДИВОСТОК, 16 фев — РИА Новости. Пожар произошел на корабле Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" в порту Владивостока, сообщили в экстренных службах региона.
"Мы помогаем тушить в рамках взаимодействия", — рассказали в краевом управлении МЧС
Местные Instagram-паблики размещают видео с причала во Владивостоке, где собрались военные и местные жители, с корабля идет густой дым. По данным РИА "Восток-Медиа", очаг возгорания располагался в машинном отделении корабля, который находится на ремонте у причальной стенки "Дальзавода".
В Морском спасательно-координационном центре "Владивосток" рассказали, что пострадавших в результате пожара нет, экипаж корабля эвакуирован.
Позднее в ДЦСС сообщили, что пожар потушен, идет осмотр помещений корабля.
В пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ, в свою очередь, рассказали, что пожар на "Маршале Шапошникове" возник во время сварочных работ. При этом там отметили, что ущерб от возгорания незначителен, обстоятельства случившегося устанавливаются.
Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" заложен в 1983 году на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Его спустили на воду в январе 1985 года. С 1986 года он находится в составе Тихоокеанского флота. В 2016 году корабль встал на ремонт и модернизацию на "Дальзаводе". На него должны установить противокорабельный ракетный комплекс "Уран", а также универсальную систему управления огнём корабельной артиллерии "Багира".
БПК "Маршал Шапошников" горит на 33-м причале во Владивостоке https://t.co/ZHErGiOUwG #vladivostok_city— Vladivostok City (@VL_city) 16 февраля 2018 г.