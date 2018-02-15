МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет скопировал и расшифровал информацию речевого самописца разбившегося под Москвой Ан-148.

На бортовом звуковом регистраторе находилась запись последнего полета.

Экспертам удалось подтвердить информацию, полученную при расшифровке первого — параметрического регистратора. Тогда анализ показал, что катастрофа могла произойти из-за расхождения данных по скорости полета, которые летчики получали от приборов. Неполадки, вероятно, были связаны с обледенением приемников полного давления, которые замеряют скорость самолета. Их обогрев был выключен.

Крушение самолета

Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

В "Саратовских авиалиниях" заявили, что Ан-148 прошел стандартную проверку и был исправен.

Следователи обыскали офис "Саратовских авиалиний", изъяв данные по крушению. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц".

Обломки Ан-148 разлетелись на площади более тридцати гектаров. Поисковые работы идут до сих пор. Спасатели уже обнаружили почти полторы тысячи фрагментов тел и более четырех тысяч обломков воздушного судна.