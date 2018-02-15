СК приобщил материалы МАК к делу о катастрофе Ан-148

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Следственный комитет России приобщил материалы Межгосударственного авиационного комитета к уголовному делу о крушении самолета Ан-148, сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В ходе расследования уголовного дела, находящегося в производстве следователей главного управления по расследованию особо важных дел СК России, получены данные специалистов Межгосударственного авиационного комитета о расшифровке показаний бортовых самописцев самолета Ан-148, потерпевшего крушение 11 февраля в Подмосковье. Материалы МАК приобщены к уголовному делу и изучаются следователями", — сказала Петренко.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва-Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.