Причины крушения Ан-148 могут установить в ближайшее время

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Предварительные причины катастрофы Ан-148 в Подмосковье могут быть понятны уже в ближайшее время, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью РИА Новости.

"Как только будут понятны предварительные причины, а это может быть уже в ближайшее время, то сразу же, вне зависимости от время суток, на площадке расследователей (МАК — ред.) будут собираться эксперты (для обсуждения дальнейших рекомендаций — ред.)", — сообщил Соколов в четверг в рамках форума в Сочи.

Расшифровка речевого бортового самописца самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" пока не завершена.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва-Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет, который занимается расследованием катастрофы, завершил расшифровку данных параметрического самописца Ан-148. В МАК предполагают, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости на индикаторах пилотов, что в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления (ППД) при выключенных системах их обогрева.