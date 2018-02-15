Житель Новосибирска получил тюремный срок за покупку "шпионской" ручки

НОВОСИБИРСК, 15 фев – РИА Новости. Кировский районный суд Новосибирска приговорил к 6 месяцам ограничения свободы местного жителя, купившего через интернет-магазин "шпионскую" шариковую ручку, сообщается на сайте суда.

"Кировским районным судом Новосибирска в отношении Топорова В.Н. вынесен обвинительный приговор, в соответствии с которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "покушение на незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам", — говорится в сообщении.

По данным суда, мужчина обвинялся в том, что оформил через сайт в интернете заказ на одно замаскированное под шариковую ручку "специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения информации". Такая ручка, отмечается в сообщении, относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного визуального наблюдения и документирования в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Сибиряк оплатил покупку безналичным переводом и должен был получить ее в почтовом отделении, однако таможенники выявили и изъяли ручку в аэропорту. "Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", — сообщили в суде.

В конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин поручил до 15 марта 2018 года Генпрокуратуре проанализировать дела о незаконном обороте спецсредств, а правительству — представить предложения по предупреждению правонарушений, связанных с оборотом спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, обратив особое внимание на сферу электронной торговли.

Во время большой пресс-конференции в декабре Путину задали вопрос о ситуации с курганским фермером, который заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая GPS-маячок для контроля местоположения отбивающейся от стада коровы, но был привлечен к ответственности, так как устройство, по данным следствия, запрещено к свободному обороту в РФ. Президент сказал, что постарается разобраться в инциденте.