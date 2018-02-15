Житель Новосибирска получил тюремный срок за покупку "шпионской" ручки

НОВОСИБИРСК, 15 фев – РИА Новости. Кировский районный суд Новосибирска приговорил к 6 месяцам ограничения свободы местного жителя, купившего через интернет-магазин "шпионскую" шариковую ручку, сообщается на сайте суда.
По данным суда, мужчина обвинялся в том, что оформил через сайт в интернете заказ на одно замаскированное под шариковую ручку "специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения информации". Такая ручка, отмечается в сообщении, относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного визуального наблюдения и документирования в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.
В конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин поручил до 15 марта 2018 года Генпрокуратуре проанализировать дела о незаконном обороте спецсредств, а правительству — представить предложения по предупреждению правонарушений, связанных с оборотом спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, обратив особое внимание на сферу электронной торговли.
Во время большой пресс-конференции в декабре Путину задали вопрос о ситуации с курганским фермером, который заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая GPS-маячок для контроля местоположения отбивающейся от стада коровы, но был привлечен к ответственности, так как устройство, по данным следствия, запрещено к свободному обороту в РФ. Президент сказал, что постарается разобраться в инциденте.