МУРМАНСК, 15 фев – РИА Новости. Полицейские в городе Коле Мурманской области задержали мужчину, которому банкомат по ошибке выдал 600 тысяч рублей вместо нескольких тысяч, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Мужчина потратил все деньги, и ему грозит до шести лет за кражу, добавили в ведомстве.

Представитель одного из банков обратился в полицию Кольского района с заявлением о том, что неизвестный похитил из банкомата 600 тысяч рублей. Из записей камер видеонаблюдения стало ясно, что из-за технической неисправности банкомат выдал больше денег, чем запрашивал владелец банковской карты.

Правоохранители задержали подозреваемого, местного жителя 1977 года рождения.

"Сотрудникам полиции задержанный пояснил, когда он ввел пин-код, вместо запрашиваемой 1 тысячи рублей банкомат выдал значительно больше купюр. Мужчина повторил комбинацию цифр еще несколько раз. Итого на руках подозреваемого оказалось 600 тысяч рублей. После этого он скрылся с деньгами", — сообщили в пресс-службе.

В МВД добавили, что изъять деньги у мужчины не удалось: северянин утверждает, что не помнит, куда их потратил.

В отношении мужчины денег возбуждено дело по статье "кража", ему грозит до шести лет лишения свободы.