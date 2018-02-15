Чайка заявил о снижении числа преступлений среди подростков

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Количество преступлений, совершенных подростками, за 10 последних лет сократилось в России почти втрое, заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

"Считаю, что многие позитивные перемены происходят благодаря и нашей работе. А главный результат деятельности всех государственных органов в данной сфере вижу в кратном снижении подростковой преступности — со 139 тысяч в 2007 году до 45 тысяч в 2017 году", — сказал Чайка на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ в четверг.