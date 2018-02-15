В правительстве Башкирии изъяли документы по делу чиновников из Уфы

УФА, 15 фев – РИА Новости. Следователи провели выемку документов в правительстве Башкирии в рамках расследования уголовного дела в отношении чиновников горадминистрации, подозреваемых в злоупотреблении при сносе ветхого жилья в Уфе, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

"В ходе расследования уголовного дела в отношении нескольких чиновников городской администрации следователи провели выемку некоторых документов в правительстве Башкирии", — сказал собеседник агентства.

В СУСК РФ по региону РИА Новости не стали комментировать выемку документов в правительстве региона. При этом в управлении пояснили, что речь идет о расследовании уголовного дела о превышении должностных полномочий, возбужденного в 2017 году в отношении нескольких чиновников из мэрии Уфы. По версии следствия, в рамках федеральной программы "Жилище" в муниципальном округе город Уфа была утверждена адресная программа по развитию застроенных территорий на 2007-2015 годы и подпрограмма к ней по переселению граждан из жилья, подлежащего сносу и реконструкции. С 2008 по 2015 годы должностными лицами администрации Уфы были заключены договоры с юридическими лицами на расселение граждан из непригодного жилья за счет инвесторов.

Впоследствии должностными лицами администрации с превышением их полномочий некоторые из домов были включены и в региональную программу по сносу ветхого жилья, что повлекло необоснованное выделение средств на предоставление жилья из федерального, республиканского и муниципального бюджетов, добавили в следственном управлении.