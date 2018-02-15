В Москве несколько посольств получили письма с белым порошком

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сразу несколько посольств в Москве получили конверты с белым порошком, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.

Полиция изъяла содержимое конвертов для исследования. Выяснилось, что опасности оно не представляет.

В какие посольства доставлены подозрительные посылки, не уточняется. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, одним из получателей такого письма стала дипмиссия Нидерландов. Полиция начала проверку, к диппредставительствам направили мобильные лаборатории МЧС.

За последние дни конверты с белым порошком получили несколько политиков и государственных учреждений по всему миру.

Во вторник подобные отправления доставили в Вестминстерский дворец, где заседает парламент Великобритании, а также в офис бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне. По данным СМИ, в упаковке находилась детская присыпка. Ранее аналогичные послания получили основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и сын президента США Дональд Трамп — младший.