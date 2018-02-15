В Ярославле возбудили дело после наезда автомобиля на упавшую женщину

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Ярославская полиция возбудила уголовное дело в связи с инцидентом, когда автомобиль Lada Granta задел женщину, упавшую на пешеходном переходе, и уехал с места происшествия, сообщает областное управление МВД.

Правоохранителей заинтересовал ролик, появившийся на YouTube несколько дней назад. На нем видно, как женщина переходит дорогу, пока для машин горит красный свет, но поскальзывается и падает. Как только загорелся зеленый свет, автомобиль из среднего ряда начал движение и задел упавшую женщину. Затем другие автомобили объехали ее. Прохожие не торопились помочь пострадавшей, и только через некоторое время к ней подошли и помогли подняться.

Женщина получила травму ноги, ей потребовалась операция.

По данным УМВД, ЧП произошло около девяти утра 7 февраля на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе, женщину сбила Lada Granta, предположительно, серебристого цвета. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Расследуется также и административное дело об оставлении водителем места ДТП.

Полицейские разыскивают водителя, они уже проверили десятки автомобилей, водители которых могли быть очевидцами, а также причастными к ДТП, опросила возможных свидетелей.

Мэрия Ярославля просит очевидцев откликнуться, однако, по словам официального представителя УМВД Марины Кокуевой, они не проявляют инициативу.