В Приморье подросток сломал ноги, убегая от отца подруги

ВЛАДИВОСТОК, 15 фев — РИА Новости. Следователи во Владивостоке проводят проверку по факту переломов обеих ног у 15-летнего подростка, который пытался убежать от отца своей подруги и выпрыгнул с третьего этажа. Об этом сообщает краевой главк Следственного комитета.

В следственное управление обратился отец пострадавшего. По словам самого подростка, он был в гостях у подруги, но у него произошел конфликт с ее отцом. Мальчик попытался сбежать от мужчины и выпрыгнул в окно с третьего этажа коттеджа.

Местные СМИ пишут, что инцидент произошел в ночь на 9 февраля в пригороде Владивостока. Девочка пригласила приятеля к себе домой, причем, как утверждают СМИ, никаких романтических отношений между ними нет, они просто разговаривали всю ночь. Рано утром проснулся отец девочки и, будучи не совсем трезвым, набросился на друга своей дочери и на нее саму с кулаками. В результате мальчик прыгнул в окно, а затем не мог подняться из-за сильной боли.

Отец девочки даже не попытался ему помочь, а наоборот, продолжал выкрикивать угрозы и оскорбления. Подросток сам смог вызвать себе такси, но до машины ему пришлось ползти. Он доехал до друзей на улице Ильичева, они и вызвали скорую помощь.