При пожаре в Самарской области погибли трое детей

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В среду вечером в жилом доме в селе Лозовка Кинель-Черкасского района Самарской области вспыхнул пожар.

Погибли трое детей. Еще одного человека госпитализировали. ЧП произошло в трехквартирном доме.

"Трое погибших детей были из многодетной семьи. Всего в семье семь детей. Четверых героически спасли очевидцы", — рассказали в региональном МЧС.

Как сообщил собеседник агентства, причиной пожара мог стать поджог.

Подозреваемого уже задержала полиция, добавил он.

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