Четыре человека погибли в Бурятии во время пожара в доме

КРАСНОЯРСК, 15 фев — РИА Новости. Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в Улан-Удэ, сообщает в четверг ГУМЧС Бурятии.

По данным МЧС, одноэтажный деревянный дом по улице Рабочая Улан-Удэ загорелся рано утром. На момент прибытия пожарных жилой дом был полностью охвачен огнем. Пожару был присвоен повышенный ранг вызова. На ликвидации работали 18 пожарных шесть единиц техники.

"Сейчас по факту пожара, имевшего трагические последствия, проводится проверка. В доме обнаружены тела четверых человек", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте пожара работают дознаватели МЧС, специалисты испытательной пожарной лаборатории и следственные органы.