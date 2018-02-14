Пострадавшим от пожара в жилом доме на Ямале выделят более 4,7 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 фев — РИА Новости. Более 4,7 миллиона рублей в общей сложности будет выделено жильцам сгоревшего многоквартирного дома в городе Тарко-Сале (ЯНАО), сообщили в среду в пресс-службе администрации Пуровского района.

Во вторник в жилом двухэтажном доме в Тарко-Сале произошел пожар. Из горящего дома были эвакуированы 40 человек, на ликвидацию открытого горения спасателям потребовалось более пяти часов. Позже в администрации Пуровского района заявили, что сгоревший дом в октябре 2016 года был признан аварийным. В нем проживали 85 человек, около трети из них сразу после случившегося расположились в пункте временного размещения на базе местной гостиницы, остальные — у знакомых и родственников.

В среду, как отметили в администрации, прошло внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в рамках которой власти района обсуждали вопрос, связанный с оказанием помощи лишившимся крова жильцам.

"Комиссией принято решение о выделении из резервного фонда района бюджетных ассигнований в размере 4,75 миллиона рублей для оказания единовременной материальной помощи пострадавшим от пожара", — сообщили в пресс-службе, уточнив, что власти Тарко-Сале готовят помещения временного жилфонда для размещения пострадавших, "нуждающихся в длительном проживании".

Ранее в районной администрации со ссылкой на главу муниципального образования Андрея Нестерука подчеркивали, что в качестве вариантов для размещения есть 15 квартир из так называемого маневренного фонда, но в них пока — голые стены, поэтому погорельцам потребуется все: от посуды до одежды.

По информации Следственного комитета, в результате пожара погибли два человека. В СК возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Один пострадавший находится в больнице с ожогами, его жизни, как сообщали местные власти, ничего не угрожает.