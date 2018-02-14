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Происшествия

Свидетель раскрыл детали дела Итальянца

Сюжет:
Задержание сотрудников СК РФ (163)
15:4114.02.2018
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНаручники. Архивное фотоНаручники. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Генерал Денис Никандров поручал расследовать дело в отношении криминального авторитета Итальянца "в кратчайшие сроки" и по статье о самоуправстве, заявил в Мосгорсуде свидетель – экс-глава следственного управления СК РФ по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко.

Денис Никандров в Мосгорсуде. 17 октября 2017
© Фото : АГН Москва/Антон Кардашов
Никандров рассказал, кто предлагал ему взятку за освобождение Итальянца
Допрос прошел в ходе слушаний по делу начальника Управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, выделенному из "большого" дела о коррупции в высших эшелонах Следственного комитета.

По мнению следствия, Максименко получил взятку за освобождение Итальянца (Андрея Кочуйкова) из СИЗО — это стало возможным после квалификации его действий по статье "Самоуправство".

По словам Крамаренко, Никандров вызвал его к себе и объявил, что дело Кочуйкова планируется передать в его управление (что впоследствии и было сделано) и что расследование надо закончить "в кратчайшие сроки".

В главке, говорил Никандров, тщательно изучили материалы и пришли к выводу, что в действиях Кочуйкова есть только состав статьи "Самоуправство", а "ничего другого там нет", показал свидетель.

"Было указание закончить расследование к 15 июня 2016 года с передачей дела в суд. На оперативном совещании мы докладывали, что месяц и 15 дней — столько было времени для окончания расследования после поступления дела к нам — недостаточно", — рассказал Крамаренко.

Александра Ламонов. Архивное фото
© Фото : АГН Москва/Антон Кардашов
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По его словам, "нам просто кинули дело, сказали побыстрее закончить", все проходило "в спешке", в ходе следствия дополнительно "довозились материалы".

Крамаренко пояснил, что он с Кочуйковым знаком не был и о том, что тот связан с криминальным миром, не знал.

"Кочуйкова я не знал. СУ по ЦАО – это, в основном, должностные и экономические преступления. Убийства у нас были редко, в основном на гомосексуальной основе. Поэтому — мне что итальянец, что испанец", — сказал Крамаренко, отвечая на вопрос прокурора.

Крамаренко в настоящий момент сам является обвиняемым, но по "большому" делу. По версии следствия, вместе с Максименко, Никандровым и другими лицами он получил взятку от людей из окружения Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение обвинения Итальянцу.

По данным источника РИА Новости, сумма взятки каждого из фигурантов цепочки составила 200 тысяч долларов, а передавал деньги офицерам предприниматель Эдуард Смычковский. Мосгорсуд на данный момент не рассматривает данный эпизод взятки, поскольку расследование по нему еще продолжается.

Начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Со Смычковским я познакомился весьма странно. Это был 2008 год, я его допрашивал. Было дело о контрабанде, я расследовал его… Смычковский мошенник, насколько я понимаю, но интересный тип человека. (Он) человек высшего круга", — заявил Крамаренко.

При этом он признался, что относился к Смычковскому как к "представителю руководства", с которым "не хотелось ссориться". Смычковский, по словам свидетеля, приехал к нему сразу после того, как стало известно, что дело Кочуйкова передадут расследовать в ЦАО.

"Он показывал свою осведомленность, говорил, что дело будет переквалифицировано на 330-ю статью", — рассказал Крамаренко, подчеркнув при этом, что он не был "материально заинтересован" в исходе дела Итальянца.

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