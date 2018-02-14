В Саратовской области проверяют информацию о драке следователей в кафе

САРАТОВ, 14 фев — РИА Новости. Руководство следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области поручило организовать проверку подчиненных, ставших участниками конфликта с посетителями кафе в нерабочее время, сообщает областное управление СК.

Ранее в сети появилось видео драки в кафе с участием не менее четырех человек. Как пишет саратовское ИА "Взгляд-инфо", трое сотрудников СК РФ якобы избили посетителя караоке за то, что им не понравилась заказанная пострадавшим песня.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства конфликтной ситуации, возникшей между представителями регионального ведомства и местными жителями, после чего действиям обеих сторон будет дана полная, объективная и принципиальная оценка как с точки зрения действующего законодательства, так и в части соблюдения норм этики и служебного поведения", — говорится в сообщении.

По данным СК, инцидент с участием сотрудников территориального следственного отдела произошел в нерабочее время 2 февраля в одном из кафе города Вольска.

"При необходимости обстоятельства конфликта будут проверены и в рамках процессуальной проверки", — отмечается в сообщении.