В Саратовской области проверяют информацию о драке следователей в кафе

САРАТОВ, 14 фев — РИА Новости. Руководство следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области поручило организовать проверку подчиненных, ставших участниками конфликта с посетителями кафе в нерабочее время, сообщает областное управление СК.
"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства конфликтной ситуации, возникшей между представителями регионального ведомства и местными жителями, после чего действиям обеих сторон будет дана полная, объективная и принципиальная оценка как с точки зрения действующего законодательства, так и в части соблюдения норм этики и служебного поведения", — говорится в сообщении.
По данным СК, инцидент с участием сотрудников территориального следственного отдела произошел в нерабочее время 2 февраля в одном из кафе города Вольска.
"При необходимости обстоятельства конфликта будут проверены и в рамках процессуальной проверки", — отмечается в сообщении.