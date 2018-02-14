СК начал проверку после падения автомобиля с парома в Астрахани

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Следователи организовали проверку после гибели двух человек из-за падения автомобиля с парома в реку в Астрахани, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"В Икрянинском районе Астраханской области при погрузке на паром за борт упал автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились четыре человека. Водитель и один из пассажиров утонули, двух женщин удалось спасти. Следователи СКР проводят проверку по факту нарушения техники безопасности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Ранее в региональном МВД сообщали, что утром в среду 51-летняя женщина заехала на автомобиле "ВАЗ-2107" на платформу, однако, по предварительным данным, не справилась с управлением, и машина упала в реку. В результате инцидента утонули две женщины, еще двух удалось спасти.