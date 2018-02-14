ВОРОНЕЖ, 14 фев — РИА Новости. Следствие проверило обстоятельства ухудшения самочувствия и госпитализации 28 липецких школьников, но ни одна из версий не подтвердилась, уголовное дело возбуждать не стали, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел 24 ноября прошлого года. В средней школе №35 села Сселки в Липецке во время занятий ученикам пятого класса стало плохо, они почувствовали тошноту и головокружение. Медпомощь потребовалась 28 школьникам. Специалисты в числе прочих прорабатывали версию воздействия на детей ультразвука из мобильного приложения, которое скачали несколько учеников. Прокуратура сообщила, что приложение называется "Раздражающий звук". СК начал доследственную проверку по факту случившегося. Версия пищевого отравления не подтвердилась. Медики не исключили, что недомогание детей могло возникнуть из-за воздействия внешних факторов.

По словам представителя следствия, рассматривалось пять версий происшедшего: отравление, результат воздействия наркотических и психических средств, негативный фактор окружающей среды, самовнушение и раздражающие звуки.

"Все эти версии отработаны, и ни одна из них не подтвердилась. Причинно-следственной связи ни с одним из этих моментов не было установлено", — рассказал представитель следствия.

По его словам, "отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления". "Был опрошен психолог, она пояснила, что, вероятная, достоверная причина ухудшения состояния их здоровья, и как следствие, их госпитализации — массовое психическое заражение", — сказал собеседник агентства, не уточнив, что имеется ввиду под этой фразой.

Представитель следствия добавил, что были опрошены потерпевшие, специалисты управления Роспотребнадзора, психолог центра "Семья", лечащие врачи, специалисты центра гигиены и эпидемиологии по Липецкой области, сотрудники компании мобильной связи "Мегафон". Также следствие назначило 28 судмедэкспертиз, телесных повреждений у детей не обнаружено.