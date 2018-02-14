МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Неполадки, названные в качестве вероятной причины катастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье, жертвами которой стал 71 человек, наблюдаются и у лайнеров Sukhoi Superjet 100. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на телеграмму Росавиации, которая была разослана руководству авиакомпаний, операторам аэродромов и территориальным органам.

Межгосударственный авиационный комитет в минувший вторник сообщил, что авиакатастрофа Ан-148 "Саратовских авиалиний" могла произойти из-за неверных данных о скорости полета, вызванных обледенением приемников полого давления.

Из телеграммы Росавиации, разосланной 12 февраля, выяснилось, что похожие проблемы были выявлены у самолетов SSJ 100 "Аэрофлота" 4-5 февраля в Москве. За два дня сильных снегопадов на самолетах Sukhoi Superjet 100 было зафиксировано семь таких неполадок. Экипажи отмечали расхождение показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота. Инциденты происходили при разбеге для взлета или на начальном этапе набора высоты. Во всех случаях экипажи прекращали взлет или возвращались на аэродром вылета.

При этом, как указывает "КоммерсантЪ", Росавиация не имеет претензий к самолету Sukhoi Superjet 100, но требует обратить внимание на низкое качество подготовки летного поля к приему и выпуску самолетов.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Москва — Орск, разбился в минувшее воскресенье через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.