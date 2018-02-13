В Москве задержали мужчину, сообщившего о бомбе в машине

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Московские полицейские задержали мужчину, который сообщил ложную информацию о бомбе в автомобиле с целью проверить реакцию правоохранителей, возбуждено дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Как сообщили в полиции, в понедельник в дежурную часть поступила информация от мужчины, который сообщил, что якобы в Москву едет автомобиль "ВАЗ-2109", в котором находится взрывное устройство.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими ОМВД России по району Внуково совместно с сотрудниками ФСБ России была установлена личность звонившего, и впоследствии он был задержан на территории района Внуково", — сказал собеседник агентства.

Как выяснили оперативники, мужчина, будучи пьяным, "с целью проверить реакцию правоохранительных органов", позвонил в полицию, при этом указав в качестве заминированного собственный автомобиль, который в момент сообщения был припаркован по его месту регистрации в другом регионе. Автомобиль осмотрен – никаких опасных предметов не обнаружено.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Мужчина находится под подпиской о невыезде.