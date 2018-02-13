Жителя Кирова заподозрили в мошенничестве с видеокартами для майнинга

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который под вымышленным именем в соцсети договаривался о поставке видеокарт для майнинга криптовалют, а также собирал вклады в высокодоходный инвестфонд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам официального представителя МВД РФ, полицейские установили, что летом прошлого года мужчина под вымышленным именем через аккаунт в соцсети обманул жительницу Москвы. "Он договорился о поставке женщине 61 видеокарты для майнинга криптовалют. Потерпевшая перечислила злоумышленнику денежные средства в сумме свыше 1,7 миллиона рублей", — пояснила Волк.
Также он разместил информацию о возможности вклада денежных средств в высокодоходный инвестиционный фонд. В общей сложности потерпевшие перевели на подконтрольные злоумышленнику счета около двух миллионов рублей, сказала Волк.
По этому делу сотрудники управления уголовного розыска УМВД задержали 32-летнего жителя города Иваново. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.