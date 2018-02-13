Жителя Кирова заподозрили в мошенничестве с видеокартами для майнинга

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который под вымышленным именем в соцсети договаривался о поставке видеокарт для майнинга криптовалют, а также собирал вклады в высокодоходный инвестфонд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, уголовное дело по статье "Мошенничество" возбудило следственное управление УМВД России по Кировской области.

По словам официального представителя МВД РФ, полицейские установили, что летом прошлого года мужчина под вымышленным именем через аккаунт в соцсети обманул жительницу Москвы. "Он договорился о поставке женщине 61 видеокарты для майнинга криптовалют. Потерпевшая перечислила злоумышленнику денежные средства в сумме свыше 1,7 миллиона рублей", — пояснила Волк.

Также он разместил информацию о возможности вклада денежных средств в высокодоходный инвестиционный фонд. В общей сложности потерпевшие перевели на подконтрольные злоумышленнику счета около двух миллионов рублей, сказала Волк.

По этому делу сотрудники управления уголовного розыска УМВД задержали 32-летнего жителя города Иваново. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.